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Еще одна трагедия в Павлодарской области: волонтеры сообщили о смерти ребенка от истощения

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Маленький ребенок лежит на полу
Ребенок. Иллюстративное фото: pexels.com

Павлодарские волонтеры сообщили о смерти 8-месячного ребенка от истощения. Факт гибели малыша подтвердили в областном управлении здравоохранения, передает Павлодар-онлайн.

Волонтеры поискового отряда Vita рассказали о трудной ситуации в одной из семей.

"Сегодня нам стало известно еще об одной трагедии в одном из поселков Павлодарской области, где, как говорят местные жители, от истощения умер 8-месячный малыш, и остальные дети из данной семьи - "на грани", - сообщили волонтеры, которые буквально недавно участвовали в масштабных поисках 7-летней жительницы региона, найденной убитой.

Смерть маленького ребенка подтвердили в Управлении здравоохранения Павлодарской области, однако пока не сообщили о причине случившегося.

"Согласно донесению станции скорой помощи, 17 ноября в поселке Шидерты констатирована смерть ребенка 2023 года рождения. Постоянное место проживания - в Павлодаре. За медицинской помощью по месту фактического нахождения не обращались. По данным медицинской информационной системы, вызовы и активы не зарегистрированы", - пояснили в ведомстве.

Вскрытие, как добавили в управлении, провели в Центре судебно-медицинской экспертизы. Заключительный диагноз поставят после получения результатов гистологического исследования. В ведомстве проведут разбор данного летального случая.

Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама девочки.

Малышку искали сотни людей — волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет "Казавиаспаса".

19 ноября стало известно, что пропавшую нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней правоохранители задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046991-esche-odna-tragediya-v-pavlodarskoy-oblasti-volontery-soobschili-o-smerti-rebenka-ot-istoscheniya/

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