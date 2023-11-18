Дети разгромили памятники на кладбище на западе Казахстана

Родителей школьников, разгромивших могилы в Актюбинской области, обязали выплатить штраф. Также они должны будут возместить ущерб за поврежденные памятники, передает "Диапазон".

По информации газеты, несколько школьников разгромили могильные памятники, когда проходили через кладбище в поселке Темирского района Актюбинской области. Суд наказал их родителей, так как сами дети еще не достигли возраста, при котором их можно привлечь к ответственности.

В итоге за неисполнение обязанностей по воспитанию детей четверых граждан оштрафовали каждого на чуть более 24 тысячи тенге. Однако позже на них в суд подал один из жителей, который заявил, что школьники повредили памятники на могилах его отца и матери.

Стороны заключили медиативное соглашение. Теперь родители детей должны до конца года заплатить компенсацию за материальный ущерб в размере 572 тысячи тенге.

Ранее неизвестные разграбили могилу младшего сына народных артистов СССР Азербайджана Мамбетова и Газизы Жубановой на Кенсайском кладбище в Алматы. Тревогу забили их родственники, за дело взялась полиция.

Также напомним, что в мае этого года часть мусульманского погоста в Алматинской области оказалась в частных руках. Владелец земли предложил родственникам выкупить могилы, в противном случае участок грозились очистить.

В июле депутат столичного маслихата раскритиковал состояние кладбищ в Астане. Он предложил навести порядок в документации, составить дефектовку по заборам, внутреннему состоянию, освещению захоронений.

В сентябре мы писали, что на одном из кладбищ в Каскелене Алматинской области неизвестные продолжают грабить могилы. Родственники покойных попросили власти принять меры. В октябре неизвестные разграбили 15 могил на кладбище в селе Узынагаш – сельчане начали бить тревогу из-за участившихся случаев вандализма.

Позже стало известно, что несколько могил оказались разрыты на кладбище в Талдыкоргане. Полицейские начали проверку.