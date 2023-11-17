Матч сборных Казахстана и Сан-Марино начался в Астане

Стартовый свисток прозвучал в матче сборных Казахстана и Сан-Марино по футболу в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, передает NUR.KZ.
Встреча квалификации проходит на "Астана Арене". С капитанской повязкой сборную Казахстана на поле вывел Абзал Бейсебеков.
Это заключительный домашний матч отборочного цикла для национальной команды. Как сообщалось ранее, все билеты на игру были реализованы.
Прошлая встреча соперников в Сан-Марино завершилась крупной победой гостей со счетом 3:0. Забитыми мячами тогда отметились Ян Вороговский, Асхат Тагыберген и Бахтиер Зайнутдинов. Последние двое пропускают ноябрьские матчи из-за травм.
После восьми туров в активе сборной Казахстана 15 очков и третье место в таблице. Впереди только команды Словении и Дании (по 19 баллов), которые проведут очный матч в ночь на субботу. Для сохранения шансов на прямое попадание на Евро-2024 казахстанцам нужны победы над Сан-Марино и Словенией (21 ноября по времени Астаны).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/football/2046372-match-sbornyh-kazahstana-i-san-marino-nachalsya-v-astane/