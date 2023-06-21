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Экс-полицейскому, обещавшему помочь получить права за деньги, вынесли приговор в Акмолинской области

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Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Акмолинской области бывшего инспектора патрульной полиции и его безработного пособника осудили за мошенничество, передает официальный сайт суда региона.

По информации суда, экс-инспектор патрульной полиции и его безработный знакомый обещали жителям Акмолинской области помочь при сдаче экзамена на получение водительского удостоверения.

"Подсудимые, получив деньги, направляли потерпевших в спецЦОН, где им якобы помогут сдать экзамены. При этом одна потерпевшая самостоятельно сдала экзамен, двое других не добрали баллов", – говорится в сообщении.

В результате общая сумма ущерба потерпевших составила 765 тыс. тенге.

Подсудимые признали вину вину по указанным эпизодам хищений.

"Кроме того, их вина подтверждается следующими доказательствами: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями судебно-видеофонографических экспертиз, выписками со счета в банке, согласно которым переводились деньги инспектору патрульной полиции, протоколами осмотра сотового телефона инспектора патрульной полиции, в которых обнаружена его переписка с потерпевшими", – добавили в суде.

При оглашении наказания суд учел чистосердечное раскаяние подсудимых, признание вины, возмещение причиненного ущерба.

В итоге суд назначил бывшему инспектору патрульной полиции по пунктам 2 и 4 части 3 статьи 190 УК РК 3 года лишения свободы с пожизненным лишением специального права занимать должности на государственной службе, с лишением звания старшего лейтенанта полиции.

Пособника экс-полицейского по пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК приговорили к 4 годам ограничения свободы, установлен пробационный контроль.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Добавим, что, согласно пунктам 2 и 4 части 3 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если оно сопряжено с использованием им своего служебного положения, и неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), – штрафом от десятикратного до двадцатикратного размера похищенного имущества либо лишением свободы на срок от трех до семи лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Также, согласно пункту 1 части 2 статьи 190 УК РК, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 4 тыс. МРП (13 млн 800 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1 тыс. часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2025676-eks-politseyskomu-obeschavshemu-pomoch-poluchit-prava-za-dengi-vynesli-prigovor-v-akmolinskoy-oblasti/

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