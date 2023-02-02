"На тесте кликали наугад": астанчан обманули, обещая помочь с получением прав

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Жителям столицы через Telegram-канал предлагали получить водительские права, не готовясь к экзаменационному тесту. На обман попались десятки граждан, заплативших от 50 тыс. до 350 тысяч тенге, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

С заявлениями в отдел полиции района "Сарыарка" обратились 13 обманутых астанчан.

Сообщается, что горожане наткнулись на один из Telegram-каналов, где им предложили помощь в получении водительских удостоверений.

Авторы Telegram-канала обещали положительный результат при сдаче экзаменационного теста, ссылаясь на связи в госорганах. Для этого надо было прийти в СпецЦОН и пройти тест, наугад кликнув на ответы. Для этой услуги потерпевшие перевели на счет подозреваемых от 50 тысяч до 360 тысяч тенге.

Но положительного результата за тест заплатившие за услугу астанчане не получили, поэтому обратились в полицию. На сегодняшний день установлено порядка 20 обманутых граждан.

Вскоре полиция задержала двоих мужчин в возрасте 27 и 33 лет. Установлено, что банковские карты мужчины оформляли онлайн на подставных лиц.

Обналичить деньги жертв им помогал 16-летний подросток, который снимал средства с банкоматов в крупных торговых центрах и гипермаркетах. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК.

Задержанные, которые ранее были судимы за аналогичные преступления, водворены в ИВС. Проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы.

Согласно статье 190 УК РК, мошенничество - хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Максимальное наказание за данное нарушение - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007800-na-teste-klikali-naugad-astanchan-obmanuli-obeschaya-pomoch-s-polucheniem-prav/