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Обманул, продавая права: полицейского осудили в Мангистауской области

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Наручники висят на клетке
Наручники. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сотруднику полиции, осужденному за мошенничество, изменили часть наказания в Мангистауской области, а также лишили классного чина, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

На сайте областного суда рассказали, что Мунайлинский районный суд назначил Ж. наказание в виде ограничения свободы на 1 год с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе по части 1 статьи 190 УК РК.

Сообщается, что Ж., будучи представителем правоохранительного органа, был признан виновным в получении 240 тыс. тенге от гражданина У. за выдачу водительского удостоверения. При этом права, как следует из пресс-релиза, предоставлены не были.

Сегодня стало известно, что апелляция изменила приговор.

Судебная коллегия по уголовным делам Мангистауского областного суда пришла к решению, что размер назначенного наказания соответствует требованиям Уголовного кодекса. Однако при назначении первоначального наказания в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе было нарушено требование статьи 50 УК.

"Дело в том, что осужденный не признан виновным в совершении преступления коррупционного характера, поэтому дополнительное наказание подлежит назначению в соответствии с частью 2 статьи 50 УК на срок от 1 до 10 лет, и в приговоре должен быть четко указан вид деятельности, которым нельзя заниматься", – пояснила пресс-служба суда.

Также, суд первой инстанции лишил осужденного специального звания вместо лишения классного чина "старший лейтенант полиции".

В итоге дополнительное наказание в отношении Ж. в виде пожизненного лишения права занимать должности на госслужбе отменили. Вместо этого его лишили права заниматься деятельностью в правоохранительных органах сроком на 5 лет, а также классного чина "старший лейтенант полиции".

Остальная часть приговора осталась без изменений.

Согласно части 1 статьи 190 УК РК, мошенничество наказывается:

  • исправительными работами или штрафом до 1000 МРП (3,45 млн тенге);
  • либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов;
  • либо ограничением или лишением свободы до 2 лет, с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045947-obmanul-prodavaya-prava-politseyskogo-osudili-v-mangistauskoy-oblasti/

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