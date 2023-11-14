Известного полицейского Данияра Мейрхана отказались восстанавливать на работе

Межрайонный суд по гражданским делам Шымкента завершил рассмотрение иска Данияра Мейрхана к городскому департаменту полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на решение суда.

В своем исковом заявлении экс-командир полка патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Шымкента просил признать приказ незаконным, восстановить его в прежней должности и взыскать заработную плату за вынужденный прогул.

"Руководствуясь статьями 223-226 ГПК, суд решил в удовлетворении иска Мейрхана Данияра Мейрханулы к ДП Шымкента отказать", - говорится в решении.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что командира полка патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Шымкента освободили от должности.

Как пояснили в департаменте, произошло это после того, как сотрудники Антикора задокументировали факт получения взятки в размере 70 тыс. тенге инспектором полка патрульной полиции.

Затем было проведено служебное расследование, результаты рассмотрены на дисциплинарной комиссии.

"Комиссия, в свою очередь, вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления", - отметили в ведомстве.

Подозреваемого в коррупции инспектора уволили, в отношении него было начато досудебное расследование по ст.366 УК РК "Получение взятки". Его поместили под стражу.

Позже появилась информация, что командиром полка патрульной полиции управления местной полицейской службы назначен полковник Бакыткали Кенжебаев.

Отметим, что ранее Данияр Мейрхан уже оказывался в центре скандала. Так, его задерживали в апреле прошлого года по подозрению в самоуправстве, затем дело в отношении него переквалифицировали на статью "Мошенничество".

По версии следствия, он якобы завладел дорогостоящим автомобилем, но полностью не расплатился.

Однако позже уголовное дело закрыли, а Данияр Мейрхан из ДП Туркестанской области перешел в состав ДП Шымкента, став командиром полка патрульной полиции.

В январе этого года он через суд добился возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование. В его пользу была взыскана компенсация в сумме 1 млн тенге.