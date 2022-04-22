Полицейского начальника задержали за самоуправство на юге Казахстана

Иллюстративное фото: polisia.kz

Задержан один из начальников районных подразделений Департамента полиции Туркестанской области. Его подозревают в самоуправстве, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции Шымкента.

Как сообщили в правоохранительных органах, полицейский был задержан сегодня, 22 апреля, сотрудниками Управления собственной безопасности Департамента полиции Шымкента.

"В настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания городской полиции. Начато досудебное расследование по статье 389 УК РК "Самоуправство", - сообщили в пресс-службе ДП.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника ДП Павлодарской области Нурлана Масимова объявили в розыск. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1966414-politseyskogo-nachalnika-zaderzhali-za-samoupravstvo-na-yuge-kazahstana/