Дело закрыли: известный полицейский Данияр Мейрхан получил новую должность

Данияр Мейрхан. Фото: instagram.com/meirkhan_daniyar

Попавший под следствие известный полицейский Данияр Мейрхан из ДП Туркестанской области перешел в состав ДП Шымкента. Информацию подтвердили в пресс-службе городского департамента полиции, передает Otyrar.kz.

Экс-начальник Тюлькубасского районного отдела полиции Туркестанской области получил руководящую должность. Данияр Мейрхан назначен командиром полка патрульной полиции Шымкента.

Информацию подтвердили в пресс-службе городского ДП. Сегодня также стало известно о прекращении уголовного дела в отношении него.

Напомним, о задержании Данияра Мейрхана сообщалось в апреле текущего года. Его подозревали в мошенничестве в отношении частного автосалона, в котором, по версии следствия, он якобы завладел дорогостоящим автомобилем, но полностью не расплатился.

Однако затем стража порядка выпустили под залог в 40 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1992788-delo-zakryli-izvestnyy-politseyskiy-daniyar-meyrhan-poluchil-novuyu-dolzhnost/