Полицейского начальника Данияра Мейрхана отпустили под залог в 40 млн тенге

Данияр Мейрхан. Фото: instagram.com/meirkhan_daniyar

29 апреля апелляционная коллегия по уголовным делам утвердила меру пресечения в отношении начальника Тюлькубасского отдела полиции Туркестанской области Данияра Мейрхана, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской суд Шымкента.

Полицейский начальник был задержан по обвинению в мошенничестве в отношении частного автосалона, в котором, по версии следствия, он завладел дорогостоящим автомобилем, не расплатившись полностью.

Следственный суд Шымкента выдал санкцию на арест подозреваемого, определив сумму необходимого залога в 40 миллионов тенге. В случае, если залог будет внесен, Данияра Мейрхана выпустят из следственного изолятора под домашний арест.

Отметим, что он является одной из самых известных личностей в полиции Туркестанской области. Страж порядка регулярно вел соцсети, где информировал о событиях и резонансных происшествиях в регионе.

Напомним, недавно сообщалось о задержании одного из начальников районных подразделений ДП Туркестанской области. Отмечалось, что его подозревают в самоуправстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1967755-politseyskogo-nachalnika-daniyara-meyrhana-otpustili-pod-zalog-v-40-mln-tenge/