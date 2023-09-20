Известному полицейскому Данияру Мейрхану нашли замену в Шымкенте

Командиром полка патрульной полиции управления местной полицейской службы приказом начальника ДП Шымкента назначен полковник полиции Бакыткали Кенжебаев. Об этом сообщается на официальной странице городского ДП в Instagram.

Ранее Бакыткали Кенжебаев занимал должность заместителя начальника местной полицейской службы ДП Туркестанской области.

"Имеет большой опыт работы по обеспечению общественного порядка и дорожной безопасности. Был командиром полка патрульной ДП Южно-Казахстанской области", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее должность командира полка патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП Шымкента занимал Данияр Мейрхан.

Недавно стало известно, что командира полка и ряд его подчиненных освободили от занимаемых должностей.

Как пояснили в ДП Шымкента, произошло это после того, как сотрудники Антикора задокументировали факт получения взятки в размере 70 тыс. тенге инспектором полка патрульной полиции.

Затем было проведено служебное расследование, результаты рассмотрены на дисциплинарной комиссии.

"Комиссия, в свою очередь, вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления", - отметили в ведомстве.

Подозреваемого в коррупции инспектора уволили, в отношении него проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК "Получение взятки". Он находится под стражей.

Отметим, что ранее Данияр Мейрхан уже оказывался в центре скандала. Так, его задерживали в апреле прошлого года по подозрению в самоуправстве, затем дело в отношении него переквалифицировали на статью "Мошенничество". По версии следствия, он якобы завладел дорогостоящим автомобилем, но полностью не расплатился.

Однако позже уголовное дело закрыли, а Данияр Мейрхан из ДП Туркестанской области перешел в состав ДП Шымкента, став командиром полка патрульной полиции. В январе этого года он через суд добился возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование.

Добавим, что Данияр Мейрхан стал героем Казнета в 2016 году. Тогда он, будучи начальником местной полиции, напомнил подчиненным, что перед законом все равны и велел снять тонировку со служебного автомобиля патрульно-постовой службы.