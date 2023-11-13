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"Другого выхода нет": с последствиями летней засухи столкнулись жители области Абай (видео)

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Сено в поле
Сено. Иллюстративное фото: pixabay.com

В области Абай столкнулись с последствиями засушливого лета - в регионе возник дефицит сена, из-за чего цены на него подскочили почти в два раза, передает телеканал "Хабар".

Корреспонденты телеканала поговорили с жителями села Кайнар. Они рассказали, что не успели запастись сеном - лето было очень засушливым, а осень наоборот - дождливой. В итоге сейчас сельчане собирают сено даже в мокром виде. Позже его придется высушить, потому что иначе корм просто сгниет.

"Погода в этом году не способствовала заготовке сена. Лето было засушливым без капли дождя. Теперь наоборот, все время льет. Приходится довольствоваться тем, что есть. Другого выхода у нас нет", - поделился казахстанец.

Сельчане отмечают, что обычно закупали сено у местных хозяйств, но в этом году заготовщики тоже оказались в затруднительном положении. Поэтому сейчас вынуждены возить корма издалека. Это сразу отразилось на их стоимости.

"Возим, откуда можем. 1 тюк стоит в пределах 1400 тенге. В прошлом году закупали по 800. Хотя бы по тысяче тенге продавали бы!" - рассказывает другой сельчанин Каржаубай Сыздыков.

Если в прошлые годы к ноябрю животноводы закупали по 4-5 прицепов сена, то в этом году довольствуются одним. Некоторые хозяйства согласились поделиться излишками.

"Не сказать, что у нас большие запасы. Засуха отразилась на всех. Но вошли в положение земляков, зима близко, надо как-то выходить из ситуации. Вчера сделали 4 рейса. Сегодня планируем столько же. Каждому домохозяйству реализуем по 1 прицепу", - пообещал Ардак Аскаров.

Специалисты подсчитали, дефицит сена в населенных пунктах, расположенных в местности Абралы, составляет 250 тонн.

"Скоро доставят 25 тонн сена. Со своей стороны мы тоже ищем поставщиков, ведём переговоры с хозяйствами. В 10 километрах от города есть хозяйство «Нұр». Там готовы реализовать 160 тонн сена", - заявил заместитель руководителя городского отдела сельского хозяйства Ержан Сулейменов.

Всего по области необходимо 48 тысяч тонн сена. Основную часть успели заготовить, но 3/4 пришлось завезти извне.

Отметим, в этом году с засухой столкнулись сразу несколько регионов Казахстана. Так, в августе сообщалось, что фермеры Жамбылской области потеряли почти треть урожая из-за засухи. Предварительный ущерб оценивался в районе 7 миллиардов тенге.

Еще раньше в Минэкологии отмечали, что регион испытывает сильную нехватку поливной воды. В шести районах Жамбылской области был объявлен режим ЧС из-за дефицита воды.

Позже из-за этой ситуации эксперты призвали казахстанцев готовиться к росту цен на овощи и мясо.

В сентябре депутаты мажилиса предложили объявить режим ЧС в пострадавших от засухи областях Казахстана. Тогда сообщалось, что для аграриев районов Павлодарской, Акмолинской и других областей этот сев и вегетационный период стал сложным. В некоторых районах с мая по август совсем не было дождей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045375-drugogo-vyhoda-net-s-posledstviyami-letney-zasuhi-stolknulis-zhiteli-oblasti-abay-video/

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