Дождь обещают синоптики в трех мегаполисах Казахстана в воскресенье

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 12 ноября. В трех мегаполисах сегодня обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура воздуха днем поднимется до 10 градусов, а ночью – опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 3 градусов. Скорость ветра – 6,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже обещают дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 11 градусов, ночью – опустятся до 5 градусов. Скорость ветра будет 7,9 м/с.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в Казахстане в выходные прогнозируется потепление.

Так, 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики сильные осадки, в том числе снег. А с 12 ноября на запад начнет распространяться отрог антициклона – ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до +8...+18 градусов. Также по республике ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы – туман.