Ожидаются снег и гололед: акимат обратился к алматинцам

В Алматы с 12 по 15 ноября ожидаются мокрый снег и гололед. В этой связи в городском акимате обратились к жителям, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, по прогнозу РГП "Казгидромет", с 12 по 15 ноября в городе временами ожидается выпадение сильных осадков в виде дождя с переходом в мокрый снег. Ночью температура понизиться до -4 градусов, прогнозируются гололедные явления.

"В этой связи владельцам транспортных средств рекомендуется заменить летние шины на зимние.

На проезжей части дорог возможно возникновение обледенений, накатов, поэтому призываем водителей быть предельно внимательными, соблюдать безопасную дистанцию, боковой интервал, выбирать скоростной режим с учетом неблагоприятных погодных условий, избегать резкого маневрирования и торможения, строго выполнять предписание дорожных знаков.

Пешеходам также следует соблюдать нормы безопасного поведения на дороге, быть максимально бдительными, переходить проезжую часть, убедившись, что водитель вас видит и пропускает, и помнить, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условиях гололеда, значительно увеличивается", - отметили в ведомстве.

Здесь также попросили автовладельцев в целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ по возможности ограничить движение по городу, не парковать автомобили у обочины проезжей части.

Для осуществления противогололедных работ привлечены 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих.

Как себя вести при гололеде

Спасатели рассказали о правилах поведения при гололеде.

Так, пешеходам необходимо:

выбирать нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носить обувь на высоком каблуке;

быть осторожными в местах перехода на другую сторону дороги, не спешить, не бегать;

внимательно смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);

если нет возможности обойти ледяную землю, то нужно проходить по льду короткими шагами как лыжник;

ходить медленно, ноги слегка расслабив в коленях.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять летние шины на зимние;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать дорогу людям, которые переходят проезжую часть, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.