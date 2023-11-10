Потепление пообещали в выходные в Казахстане

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в ближайшие три дня, 11-13 ноября, в Казахстане - прогнозируется потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как говорится на официальном сайте метеослужбы, в ближайшие дни с очередным Атлантическим циклоном на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, при этом погода будет довольно-таки теплой для ноября.

Согласно прогнозу, смещаясь с запада на восток, циклон вызовет на своем пути обильные осадки: в ночные часы в виде дождя и снега, в дневное время преимущественно в виде дождя.

Сильные дожди ожидаются 11 ноября на северо-западе, 12 ноября на юге, 13 ноября на юго-востоке страны, в горных районах юга и юго-востока республики сильные осадки, в том числе снег.

Тем не менее с 12 ноября на запад начнет распространиться отрог антициклона - ожидается прекращение осадков и повышение дневных температур воздуха до +8...+18 градусов.

Также по республике ожидается усиление ветра, а в ночные и утренние часы туман.

Напомним, что в период с 10 по 11 ноября 2023 года в связи с выпадением сильных осадков и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы (в высотной зоне выше 2500 метров) возможен сход снежных лавин.

В связи с этим спасатели обратились к жителям южной столицы - алматинцев призвали не ходить в горы в эти дни.

Ранее синоптики прогнозировали сильный дождь в Алматы, а в Астане выпадение снега.