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Дождь в Алматы, снегопад в Астане обещают синоптики в пятницу

Опубликовано:

Снегопад в Алматы
Снегопад. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 10 ноября - в двух из трех мегаполисов обещают осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы снова ожидается дождь. Температура днем поднимется до 6 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют снегопад. Днем воздух прогреется до 5 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 7,9 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,9 м/с.

Накануне в ДЧС Алматы горожан предупредили о том, что в пятницу в южной столице ожидается сильный туман. В связи с этим алматинцев призвали воздержаться от дальних поездок.

Добавим также, ранее сообщалось, что в ближайшие дни казахстанцев ждет похолодание - на юге и востоке страны ожидаются сильные дожди, на северо-западе, севере и в центре - гололед. Кроме того, по всей республике прогнозируют усиление ветра.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045043-dozhd-v-almaty-snegopad-v-astane-obeschayut-sinoptiku-v-pyatnitsu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь в Алматы, снегопад в Астане обещают синоптики в пятницу

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