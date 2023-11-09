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Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Люди с зонтиками переходят дорогу
Пешеходы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 9 ноября - во всех трех городах сегодня обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается дождь. Температура днем поднимется до 12 градусов, а ночью опустится до 6 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра – 8,3 м/с.

В Шымкенте, как и в двух столицах, сегодня будет дождливо. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 7,7 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044825-dozhd-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в четверг

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