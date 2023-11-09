Алматинцам предложили отложить поездки из-за тумана

ДЧС города Алматы сообщает, что в мегаполисе завтра ожидается туман, в связи с чем горожан призвали воздержаться от поездок на авто, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Департамент по ЧС города Алматы на основании штормового предупреждения информирует, что в Алматы 10 ноября ночью и утром ожидается туман", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в условиях тумана водителям авто нужно быть предельно аккуратными.

"При возможности лучше отложить поездку и дождаться улучшения погоды. Нужно помнить, что основным залогом безопасной езды является значительное снижение скорости", – добавили в ДЧС города.

Спасатели также призвали жителей Алматы и туристов соблюдать меры безопасности и поведения в горной местности.

В случае необходимости помощи нужно звонить по номерам: 112, 109 или 8 (727) 372 -15-60 (Дежурно-диспетчерское отделение ГУ РОСО МЧС РК).

Между тем на сайте ДЧС Жамбылской области говорится, что при тумане водителям рекомендуется:

уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;

быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;

следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;

включить стеклоочистители;

периодически сверять свою скорость по спидометру;

использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в Казахстане в ближайшие дни – с 9 по 11 ноября – ожидаются туманы и гололед, а также понижение температуры ночью до -10 градусов.

Между тем, согласно их прогнозу, заключительный месяц осени ожидается теплее обычного.