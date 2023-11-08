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Гололед и морозы до 10 градусов ждут казахстанцев в ближайшие дни

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Девушка с зонтом идет по улице
Снег. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане в ближайшие дни – с 9 по 11 ноября – ожидаются туманы и гололед, а также понижение температуры ночью до -10 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, из-за быстрой смены барических образований на большей части страны в ближайшие трое суток сохраняется неустойчивый характер погоды.

Так, сильные дожди ожидаются 9 ноября на юге, 10 ноября – на западе, сильные осадки в виде дождя и снега 9 и 10 ноября – на юго-востоке, 11 ноября – на востоке Казахстана.

Кроме того, по республике ожидается усиление ветра, ночью и утром будут туманы. На северо-западе, севере, в центре и на востоке страны ожидается гололед.

К концу периода ночью на юго-востоке Казахстана ожидается понижение температуры воздуха до -2…+3 градусов, в горных районах – до -5…-10 градусов.

Напомним, ранее синоптики публиковали прогноз погоды по Казахстану на ноябрь. Заключительный месяц осени ожидается теплее обычного.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.

Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

  • выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
  • будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
  • внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044665-gololed-tumany-i-morozy-do-10-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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