На некачественную уборку улиц смогут пожаловаться алматинцы через WhatsApp
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Для алматинцев создали специальный WhatsApp-чат, куда они смогут отправлять предложения и жалобы по качеству уборки на различных объектах города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.
Для жителей Алматы создали WhatsApp-канал, куда они могут присылать предложения или жалобы по качеству уборки по городу.
"На WhatsАpp-номер +7 706 689 8898 жители города могут присылать предложения либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города", – рассказали в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.
Канал будет работать ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00.
Оформлять обращения необходимо текстовым сообщением по шаблону:
- данные заявителя;
- контакты (для обратной связи);
- суть обращения;
- время и дата;
- точный адрес объекта;
- при наличии – прикрепить фотоматериал.
Составленные не по шаблону обращения, звонки, голосовые сообщения приниматься не будут. Также не принимаются обращения по внутридворовым территориям.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044850-na-nekachestvennuyu-uborku-ulits-smogut-pozhalovatsya-almatintsy-cherez-whatsapp/