На некачественную уборку улиц смогут пожаловаться алматинцы через WhatsApp

Для алматинцев создали специальный WhatsApp-чат, куда они смогут отправлять предложения и жалобы по качеству уборки на различных объектах города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Для жителей Алматы создали WhatsApp-канал, куда они могут присылать предложения или жалобы по качеству уборки по городу.

"На WhatsАpp-номер +7 706 689 8898 жители города могут присылать предложения либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города", – рассказали в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Канал будет работать ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Оформлять обращения необходимо текстовым сообщением по шаблону:

данные заявителя; контакты (для обратной связи); суть обращения; время и дата; точный адрес объекта; при наличии – прикрепить фотоматериал.

Составленные не по шаблону обращения, звонки, голосовые сообщения приниматься не будут. Также не принимаются обращения по внутридворовым территориям.

Рабочие. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Спецмашины. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в департаменте экологии Алматы напомнили горожанам, что выбрасывать на мусорки мебель, сантехнику и стройматериалы нельзя. Подобные вещи необходимо вывезти на специализированные полигоны, сделать это можно с помощью компаний, оказывающих соответствующие услуги.

В начале сентября прокуратура южной столицы сообщила о многочисленных фактах незаконных вывозов и складирования строительных отходов путем засыпки имеющихся естественных логов и русел рек.

Позже городской акимат показал мусор, которые оставили алматинцы на улицах во время празднования Дня города.

Недавно альпинисты поделились кадрами состояния заповедника в горах Алматинской области. Они сообщили, что отдыхающие там люди оставляют после себя горы мусора и разрушенные исторические памятники.