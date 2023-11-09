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На некачественную уборку улиц смогут пожаловаться алматинцы через WhatsApp

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Очистка тротуара в Алматы
Очистка тротуара. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Для алматинцев создали специальный WhatsApp-чат, куда они смогут отправлять предложения и жалобы по качеству уборки на различных объектах города, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Для жителей Алматы создали WhatsApp-канал, куда они могут присылать предложения или жалобы по качеству уборки по городу.

"На WhatsАpp-номер +7 706 689 8898 жители города могут присылать предложения либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города", – рассказали в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Канал будет работать ежедневно в рабочие дни с 09:00 до 18:00.

Оформлять обращения необходимо текстовым сообщением по шаблону:

  1. данные заявителя;
  2. контакты (для обратной связи);
  3. суть обращения;
  4. время и дата;
  5. точный адрес объекта;
  6. при наличии – прикрепить фотоматериал.

Составленные не по шаблону обращения, звонки, голосовые сообщения приниматься не будут. Также не принимаются обращения по внутридворовым территориям.

Рабочие
Рабочие. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Спецмашины для уборки
Спецмашины. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее в департаменте экологии Алматы напомнили горожанам, что выбрасывать на мусорки мебель, сантехнику и стройматериалы нельзя. Подобные вещи необходимо вывезти на специализированные полигоны, сделать это можно с помощью компаний, оказывающих соответствующие услуги.

В начале сентября прокуратура южной столицы сообщила о многочисленных фактах незаконных вывозов и складирования строительных отходов путем засыпки имеющихся естественных логов и русел рек.

Позже городской акимат показал мусор, которые оставили алматинцы на улицах во время празднования Дня города.

Недавно альпинисты поделились кадрами состояния заповедника в горах Алматинской области. Они сообщили, что отдыхающие там люди оставляют после себя горы мусора и разрушенные исторические памятники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044850-na-nekachestvennuyu-uborku-ulits-smogut-pozhalovatsya-almatintsy-cherez-whatsapp/

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