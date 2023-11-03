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"Рушат, ломают": состояние заповедника в горах Алматинской области ужаснуло альпинистов (видео)

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Указатели в горах Алматы
Указатели в горах Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанских альпинистов ужаснуло состояние исторических памятников и природных заповедников в Алматинской области. Снятыми кадрами они поделились с телеканалом "Астана".

На видео, снятом в горах в Алматинской области, можно заметить огромные кучи мусора, разбитые табло и разрушенные спасательные хижины. Вандалы оставляют свои имена и даты рождения не только на камнях и скалах, но и на информационных табло. А это, по словам альпинистов, не только некрасиво, но и опасно.

"Ставится очень большое количество указателей, информационных стендов, где можно посмотреть, как пройти, куда вернуться. Но сами же люди, к сожалению, их рушат, ломают, они их меняют. Они меняют указатели местами, и гипотетически это может стать причиной гибели туриста, который пришел в горы", - рассказал учредитель объединения Kaz alpine club Денис Лукянчук.

Альпинисты рассказывают, что не раз направляли туристов в нужном направлении. Вандалы же рушат на своем пути абсолютно все. При этом для чего это делается, непонятно.

Не обошла тяжелая участь и деревья на знаменитом озере Каинды. Активисты отмечают, что с таким отношением мы можем потерять уникальные казахстанские места и вновь вернуться в первобытность.

"Картину мы наблюдаем достаточно историческую. Потому что мы как человечество стали уходить опять в первобытный строй. Обязательно человек хочет оставить свой след, как его зовут, где он находится и откуда.

Люди перестали относиться уважительно к нашим историческим объектам, к нашим достопримечательностям", - сетует член Kaz alpine club Вагида Салимова.

Так халатно к природе и уникальным местам относится не только молодежь, но и взрослое население, отмечает телеканал.

"Буквально летом у меня у самого был личный инцидент, когда мы пошли на Большое алматинское озеро, дорога была открыта. И взрослые люди выкинули мусор прямо на дорогу, уже находясь на территории национального парка. Я к ним подошел и у нас словесный конфликт чуть не перерос в драку.

Мы как Kaz alpine club стараемся максимально выносить свои инициативы, доносить до сотрудников и до жителей Казахстана, как нужно вести себя на природе", - добавил Денис Лукянчук.

В борьбе с современной напастью нужно без предупреждения наказывать всех вандалов. Это отложится в сознании и принесет результат, говорят альпинисты. Помимо этого, по мнению активистов, нужно включить в школьную программу просветительские часы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043903-rushat-lomayut-sostoyanie-zapovednika-v-gorah-almatinskoy-oblasti-uzhasnulo-alpinistov-video/

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