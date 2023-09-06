Русла рек незаконно засыпали строительным мусором в Алматы

Прокуратура Алматы выявила факты засыпки русел рек и логов в городе строительными отходами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Алматы прошло межведомственное совещание под председательством специализированного природоохранного прокурора Алматы и с участием уполномоченных органов. Были рассмотрены волнующие горожан вопросы, в частности, соблюдение экологического законодательства.

"Прокуратурой отмечены факты незаконных вывозов и складирования строительных отходов на территории города Алматы, путем засыпки имеющихся естественных логов и русел рек", - сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что анализ надзорного органа выявил свыше 20 нарушений законности, допущенных при организации работы местных исполнительных и правоохранительных органов.

Основными стали нарушения инструкции, уголовно-процессуального законодательства, допускаемые при регистрации, раскрытии и расследовании уголовных дел, слабая работа по содержанию зеленых насаждений, неправильное применение норм административного законодательства, отсутствие мониторинга и непринятие мер по несанкционированным свалкам.

Проблемные вопросы вынесли на обсуждение и разработали комплекс мер по предотвращению экологических правонарушений. Прокуратура также дала поручения органам по активизации работы по выявлению экологических правонарушений.