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Русла рек незаконно засыпали строительным мусором в Алматы

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Свалка мусора
Мусор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Прокуратура Алматы выявила факты засыпки русел рек и логов в городе строительными отходами. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В Алматы прошло межведомственное совещание под председательством специализированного природоохранного прокурора Алматы и с участием уполномоченных органов. Были рассмотрены волнующие горожан вопросы, в частности, соблюдение экологического законодательства.

"Прокуратурой отмечены факты незаконных вывозов и складирования строительных отходов на территории города Алматы, путем засыпки имеющихся естественных логов и русел рек", - сообщили в прокуратуре.

Также там добавили, что анализ надзорного органа выявил свыше 20 нарушений законности, допущенных при организации работы местных исполнительных и правоохранительных органов.

Основными стали нарушения инструкции, уголовно-процессуального законодательства, допускаемые при регистрации, раскрытии и расследовании уголовных дел, слабая работа по содержанию зеленых насаждений, неправильное применение норм административного законодательства, отсутствие мониторинга и непринятие мер по несанкционированным свалкам.

Проблемные вопросы вынесли на обсуждение и разработали комплекс мер по предотвращению экологических правонарушений. Прокуратура также дала поручения органам по активизации работы по выявлению экологических правонарушений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2035469-rusla-rek-nezakonno-zasypali-stroitelnym-musorom-v-almaty/

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