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Можно ли выбрасывать мебель на мусорку, рассказали в департаменте экологии Алматы

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Мебель на мусорке
Мусор. Иллюстративное фото: pixabay.com

Можно ли выкидывать мебель, сантехнику и стройматериалы на мусорку, рассказал пресс-секретарь Департамента экологии Алматы Адиль Нурпеисов, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, алматинцы должны выкидывать подобные вещи на специализированные полигоны. Как отметил спикер во время брифинга на площадке РСК, сделать это можно с помощью компаний, оказывающих соответствующие услуги.

"Жители Алматы могут по договору вызвать компанию, которая заберет мусор и направит на полигон. Есть компании, которые занимаются сбором мусора", - сообщил Нурпеисов.

А за оставление старой мебели или строительных отходов возле мусорных контейнеров, по его словам, предусмотрена административная ответственность.

"В этом случае у нас есть статья 505 КоАП РК - согласно ей есть штрафы как для юридических, так и для физических лиц. Местные исполнительные органы совместно с правоохранительными органами должны контролировать этот вопрос. Мусоровывозящие компании не забирают такой мусор", - заключил он.

Напомним, ранее сообщалось, что столичного бизнесмена оштрафовали за организацию стихийной свалки на пустыре в одном из районов города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2030811-mozhno-li-vybrasyvat-mebel-na-musorku-rasskazali-v-departamente-ekologii-almaty/

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