Полные мусора улицы Алматы после празднования Дня города показали в акимате
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Жители Алматы в минувшее воскресенье отпраздновали День города. Акимат южной столицы в официальном Telegram-канале показал улицы мегаполиса, полные мусора на следующий день.
"После любого мероприятия необходимо наводить порядок. А это значит, что поздно ночью и с самого раннего утра работникам коммунальных служб надо приступать к работе", – говорится в сообщении акимата Алматы.
Следом были опубликованы фото улиц мегаполиса, полных мусора, оставленных жителями после праздника.
"В "Алматы Тазалык" говорят, что праздники всегда подразумевают увеличение нагрузки – приходится больше и дольше убирать. Несмотря на то, что мало кто заметит, как было до и как стало после, они с этой задачей справляются на отлично, делая наш город чище и комфортнее", – отметили в акимате.
Традиционно День города в Алматы отмечают каждое третье воскресенье сентября. В этом году торжественные празднования состоялись 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики. Помимо этого в течение нескольких дней для граждан устраивали различные мероприятия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037063-polnye-musora-ulitsy-almaty-posle-prazdnovaniya-dnya-goroda-pokazali-v-akimate/