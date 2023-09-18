Полные мусора улицы Алматы после празднования Дня города показали в акимате

Жители Алматы в минувшее воскресенье отпраздновали День города. Акимат южной столицы в официальном Telegram-канале показал улицы мегаполиса, полные мусора на следующий день.

"После любого мероприятия необходимо наводить порядок. А это значит, что поздно ночью и с самого раннего утра работникам коммунальных служб надо приступать к работе", – говорится в сообщении акимата Алматы.

Следом были опубликованы фото улиц мегаполиса, полных мусора, оставленных жителями после праздника.

"В "Алматы Тазалык" говорят, что праздники всегда подразумевают увеличение нагрузки – приходится больше и дольше убирать. Несмотря на то, что мало кто заметит, как было до и как стало после, они с этой задачей справляются на отлично, делая наш город чище и комфортнее", – отметили в акимате.

Рабочие занимаются уборкой. Фото: t.me/almaty_akimat

Уборка после праздника. Фото: t.me/almaty_akimat

Оставленный мусор. Фото: t.me/almaty_akimat

Традиционно День города в Алматы отмечают каждое третье воскресенье сентября. В этом году торжественные празднования состоялись 17 сентября на площади имени Абая перед Дворцом Республики. Помимо этого в течение нескольких дней для граждан устраивали различные мероприятия.