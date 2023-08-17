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30 лет независимости Казахстана

Отсутствием казахского дубляжа объяснили в Минкультуры плохую посещаемость кинопремьер

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Люди смотрят кино в кинотеатре
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

Министр культуры и спорта Асхат Оралов заявил, что у крупных кинопроектов, вышедших в прокат в РК, отсутствовал дубляж на казахском языке, сообщает ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Министр культуры и спорта Асхат Оралов провел аппаратное совещание с участием вице-министров, глав комитетов и подведомственных организаций. Основной темой был дубляж кассовых фильмов на казахский язык.

В ходе своего выступления Оралов заявил, что большие кинопремьеры прошли мимо некоторых зрителей из-за отсутствия дубляжа на госязыке.

"С начала года в Казахстане состоялось несколько больших кинопремьер. Некоторые из них прошли мимо наших зрителей из-за отсутствия дубляжа на казахском языке.

Я мониторил мнения – у людей возникли вопросы к нашему министерству. Мы ни в коем случае не должны терять из виду этот вопрос. Кассовые фильмы должны быть доступны для аудитории.

Например, в прошлом году при поддержке министерства культуры и спорта состоялись 3 ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке. В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом", – заявил Асхат Оралов.

Кроме того, министр заявил, что картины в казахском дубляже всегда показывают в позднее для граждан время. С такими жалобами к нему обратились люди.

"И еще одно: выходящие в казахском дубляже картины не всегда показываются в удобное для зрителей время. Мне пишут об этом в соцсетях. Желающим посмотреть фильм на государственном языке зачастую приходится идти в кино поздно ночью. Это, конечно, неправильно. Мы понимаем, что это частный бизнес", – сказал Оралов.

По его словам, с государственной точки зрения они обязаны сделать так, чтобы кинопремьеры, которые смотрят во всем мире, показывались на госязыке и в удобное время.

В связи с этим он отметил, что надо активизировать работу в данном направлении с частными предпринимателями и владельцами кинотеатров.

В марте министр культуры утвердил правила отбора фильмов для дубляжа на государственный язык. При этом ведомство хочет довести долю фильмов на казахском языке в общем прокате до 30% в ближайшие годы – показатель должен возрасти и за счет дубляжа кассовых зарубежных фильмов.

Согласно закону "О кинематографии", прокат фильмов на территории Казахстана осуществляется на казахском и других языках. А прокат национальных картин должен осуществляться на казахском языке и может осуществляться на других языках.

При этом фильмы, прокат и показ которых на территории Казахстана осуществляются в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032826-pochemu-v-kazahstane-bolshie-kinopremery-prohodyat-mimo-zritelya-podelilis-v-minkultury/

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