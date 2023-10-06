Почему в кинотеатрах нет зарубежных фильмов на казахском языке, объяснила Балаева

Глава Минкультуры Аида Балаева сегодня на брифинге СЦК объяснила, почему в казахстанских кинотеатрах нет зарубежных фильмов на казахском языке, передает корреспондент NUR.KZ.

Аида Балаева сообщила, что для перевода зарубежного фильма на казахский язык проводится конкурс Центром поддержки кино.

"Мы неоднократно объявляли конкурс в этом году. К сожалению, наши производители не соответствуют критериям, которые предъявляют международные компании. В субботу встречалась с представителями индустрии, прорабатываем вопрос законодательного изменения этих подходов. Получается, по критериям не проходят, и работа стоит.

Сейчас посредством наших переговоров, отдельных специальных мер Центра поддержки кино пять компаний готовят перевод зарубежных детских анимационных фильмов на казахский язык", – сообщила она.

При этом министр указала на то, что у них нет конкретного сертификата, которые запрашивают производители этих мультфильмов.

"Сейчас объединили несколько компаний, которые выступили с инициативой и в процессе переговоров эту проблем решили. До конца года пять анимационных фильмов появятся в прокате", – резюмировала Аида Балаева.

Напомним, в середине августа экс-министр культуры и спорта Асхат Оралов заявлял, что у крупных кинопроектов, вышедших в прокат в РК, отсутствовал дубляж на казахском языке.

Однако он отметил, что прошлом году при поддержке Министерства культуры и спорта состоялись 3 ожидаемых зрителями кинопремьеры с дубляжом на казахском языке.

"В этом году мы разработали и утвердили постановлением правительства 7-летнюю концепцию развития сферы культуры. Теперь мы ставим задачу, чтобы ежегодно не менее 15 кинопремьер выходили в прокат с казахским дубляжом", – говорил министр.

При этом в сентябре 2021 года говорили о том, что в Казахстане хотят ввести обязательный дубляж фильмов на государственный язык.

Согласно закону "О кинематографии", прокат фильмов на территории Казахстана осуществляется на казахском и других языках. А прокат национальных картин должен осуществляться на казахском языке и может осуществляться на других языках.

При этом фильмы, прокат и показ которых на территории Казахстана осуществляются в кинозалах и иных предназначенных для этих целей местах не на казахском языке, должны быть дублированы либо субтитрированы, либо обеспечены закадровым переводом на казахский язык, за исключением фильмов ограниченного проката.