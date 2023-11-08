Как минимум 20 незаконных построек снесут в горах Алматы по решению суда

В Алматы по решению суда снесут незаконные постройки в количестве 20 штук. Еще по оставшимся 23 объектам проходят судебные разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Как сообщили в ведомстве, по поручению акима Ерболата Досаева в горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством.

Так, управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.

В акимате отметили, что по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:

– жилых комплексов:

"Швейцария" – Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;

"Граф" – Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участок 71, 73, 75;

"Люксембург" – Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участок 71, 73, 75;

"Французский дом" – Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426;

"Тау Каргалы" – Наурызбайский район, улица Кенесары хана, участок 98;

– клубных домов:

Pain Hill – Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8/1;

Domino Life – Медеуский район, улица Жамакаева, 308;

Pine Hill Residence – Медеуский район, улица 2, участок 33;

Rich – Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участок 24/1, 24/2;

KHAN – Бостандыкский район, улица Витебская 44/3, 44а.

– садовых домов по адресу: Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556;

– среза склона предгорья по адресу: Медеуский район, микрорайон Бутаковка, участок 31/1;

– подпорной стены – Медеуский район, улица 2-я Ладушкина (Курмет), 35А;

– строительства жилых домов по адресам:

Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участок 932/79;

Медеуский район, улица Нурмагамбетова, 374/1;

Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46;

Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4;

– строительства клубных домов:

Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554;

Медеуский район, улица Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5;

– строительства подпорной стены – Медеуский район, улица Шокая, 203, 205, 207.

"По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 – инициируются исковые заявления", – добавили в ведомстве.

Напомним, в июле стало известно, что Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов.

В этом же месяце в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.

В августе в управлении образования города Алматы сообщали, что два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития.

Также в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Ведутся судебные разбирательства.