Как минимум 20 незаконных построек снесут в горах Алматы по решению суда
Опубликовано:
В Алматы по решению суда снесут незаконные постройки в количестве 20 штук. Еще по оставшимся 23 объектам проходят судебные разбирательства, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.
Как сообщили в ведомстве, по поручению акима Ерболата Досаева в горной местности Алматы усилен контроль за незаконным строительством.
Так, управлением градостроительного контроля выявлены 52 объекта, возводимые с нарушением требований закона и строительных норм.
В акимате отметили, что по 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания, а именно в отношении:
– жилых комплексов:
- "Швейцария" – Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участки 1480/1, 1480/10, 1480/8, 1480/6, 1480/23, 1480/22;
- "Граф" – Бостандыкский район, микрорайон Ремизовка, переулок 7, участок 71, 73, 75;
- "Люксембург" – Наурызбайский район, микрорайон Каргалы, улица Кали Надырова, участок 71, 73, 75;
- "Французский дом" – Наурызбайский район, микрорайон Карагайлы, АКХ Чапаево, участок 426;
- "Тау Каргалы" – Наурызбайский район, улица Кенесары хана, участок 98;
– клубных домов:
- Pain Hill – Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, переулок 7, участок 8/1;
- Domino Life – Медеуский район, улица Жамакаева, 308;
- Pine Hill Residence – Медеуский район, улица 2, участок 33;
- Rich – Бостандыкский район, микрорайон Мирас, участок 24/1, 24/2;
- KHAN – Бостандыкский район, улица Витебская 44/3, 44а.
– садовых домов по адресу: Бостандыкский район, ПК "Жанару", 556;
– среза склона предгорья по адресу: Медеуский район, микрорайон Бутаковка, участок 31/1;
– подпорной стены – Медеуский район, улица 2-я Ладушкина (Курмет), 35А;
– строительства жилых домов по адресам:
- Бостандыкский район, микрорайон Нурлытау, участок 932/79;
- Медеуский район, улица Нурмагамбетова, 374/1;
- Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Жангир хана, 46;
- Медеуский район, улица Обсерватория, 104/4;
– строительства клубных домов:
- Медеуский район, ПК "Горный Гигант", 554;
- Медеуский район, улица Оспанова, 87/2, 87/4, 87/5;
– строительства подпорной стены – Медеуский район, улица Шокая, 203, 205, 207.
"По оставшимся 23 объектам в настоящее время проходят судебные разбирательства, по 9 – инициируются исковые заявления", – добавили в ведомстве.
Напомним, в июле стало известно, что Антикор совместно с акиматом Алматы провел анализ коррупционных рисков в сфере архитектуры и строительства. Были поданы иски о сносе 52 объектов.
В этом же месяце в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.
В августе в управлении образования города Алматы сообщали, что два дома школьников планируется снести в Алматы. Вместо них будут построены новые центры развития.
Также в сентябре акимат Алматы публиковал список нерекомендуемых для покупки недвижимости жилых комплексов. По некоторым подано исковое заявление в СМЭС на снос нескольких этажей, которые не указаны в документах. Ведутся судебные разбирательства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044645-kak-minimum-20-nezakonnyh-postroek-snesut-v-gorah-almaty-po-resheniyu-suda/