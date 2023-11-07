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30 лет независимости Казахстана

Новый фейковый ролик с участием Токаева появился в Сети

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

В соцсетях вновь появилась реклама, в которой якобы от лица президента рассказывается о новом финпроекте. Фактчекеры предупредили, что это созданный мошенниками фейк, передает StopFake.kz.

Сообщается, что в Казнете стало распространяться видео, где рассказывается о якобы новом проекте, который позволит казахстанцам зарабатывать от 2 млн тенге. При этом в ролике смонтированы видеозаписи выступлений президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и главы Kaspi.kz Михаила Ломтадзе.

"В видео использована фальшивая озвучка. На самом деле фрагмент выступления президента РК взят из записи его послания народу Казахстана на совместном заседании палат парламента 1 сентября 2023 года. Ни о каком новом совместном с банком финансовом проекте он не говорит. Полная запись выступления доступна в Сети.

Михаил Ломтадзе также не имеет отношения к распространяемому сообщению. Авторы использовали его обращение к клиентам, размещенное на официальном YouTube-канале", – подчеркнули фактчекеры.

Скриншот из фейковой рекламы с Касым-Жомартом Токаевым
Скриншот из фейковой рекламы с Касым-Жомартом Токаевым. Фото: stopfake.kz

При этом отмечается, что ролики с логотипом Kaspi Profit начали распространяться в Сети больше года назад. Специалисты подчеркивают, что это мошеннический брокерский проект.

Подобные сообщения ранее уже официально опровергались на страницах Kaspi.kz в социальных сетях.

Скриншот из фейковой рекламы с Михаилом Ломтадзе
Скриншот из фейковой рекламы с Михаилом Ломтадзе. Фото: stopfake.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044593-novyy-feykovyy-rolik-s-uchastiem-tokaeva-poyavilsya-v-seti/

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