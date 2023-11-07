Зарплаты на 41 млн тенге задолжала школа своим работникам в Астане

Более чем 100 учителям и работникам школы в Астане два месяца не выплачивали заработную плату. Задолженность составила свыше 41 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на столичную прокуратуру.

133 учителям и работникам школы в районе Есиль в Астане не выплачивали зарплату в течение двух месяцев. Факт нарушения трудовых прав этих граждан установила районная прокуратура.

"По результатам внесенного акта надзора сотрудникам школы выплачена заработная плата в размере свыше 41 млн тенге, ответственные должностные лица привлечены к административной ответственности", – говорится на сайте органа.

Добавим, в сентябре преподаватели сельской школы в Туркестанской области пожаловались, что у них нет доступа в интернет. Чтобы заполнить электронный журнал, им приходилось каждый день ехать в соседние аулы, преодолевая много километров.

А в Караганде недавно учитель одной из школ заявил о фиктивном проведении уроков "Патриотизма и глобальных компетенций" в одном из своих классов. Инцидент вызвал резонанс в Сети, началась проверка. Позже в городском отделе образования заявили, что занятия по факультативному курсу проводились в полном объеме.

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