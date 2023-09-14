Озвучены результаты проверки по скандальному заявлению учителя из Караганды

В Караганде озвучены результаты проверки по скандальному заявлению учителя школы №5 Игоря Жарликова. Информацию назвали недостоверной. Об этом заявил руководитель городского отдела образования Есентай Ашимов, передает корреспондент NUR.KZ.

По его данным, 11 сентября в школе побывали специалисты областного департамента по обеспечению качества в сфере образования. Они установили, что занятия по факультативному курсу "Глобальные компетенции" проводились в полном объеме.

"Таким образом, публичные заявления Игоря Жарликова не соответствуют действительности. На данный момент учебно-воспитательный процесс в школе ведется в штатном режиме. Сам учитель находится на больничном", - сообщил Есентай Ашимов.

Также он добавил, что комиссия от департамента изучила и вторую видеозапись, на которой классный руководитель требовала от старшеклассников положительной характеристики для администрации школы и учителей перед комиссией.

"12 сентября в школе проведен Совет по педагогической этике. На повестке дня были действия учительницы, которая на видео нарушила этические нормы при общении с учащимися. Члены совета выслушали объяснение классного руководителя. Она полностью признала свою вину.

Собраны характеризующие данные и отзывы от коллег на нее. Большинство учителей отозвались об учителе положительно. Ранее в ее адрес жалоб от детей и их родителей не поступало. Директору школы рекомендовано применить к педагогу меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым кодексом РК.

Также проведена беседа с педагогическим коллективом школы, обсуждены вопросы улучшения комфортных психологических условий для учебно-воспитательного процесса", - отметил глава городского отдела образования.

Напомним, скандал в карагандинской школе №5 разгорелся 9 сентября, когда в социальных сетях появилось видео, на котором учитель истории Игорь Жарликов заявил о непроведении у старшеклассников предмета "Патриотизм и глобальные компетенции".

Педагог сообщил, что весь год за якобы проведенные уроки кто-то получал деньги, и отметил, что уже написал заявление по данному факту в прокуратуру. В Управлении образования Карагандинской области сообщали, что проведут проверку по заявлению учителя.

Позже в Сеть попала еще одна запись из этой же школы. На видео учительница кричала на детей и требовала не говорить комиссии плохо об администрации учебного заведения и учителях. В отделе образования Караганды пояснили, что конфликтная ситуация в школе №5 изучается в рамках работы специально созданной комиссии.