Скандал разгорелся в карагандинской школе после громкого заявления учителя (видео)

В Караганде учитель истории школы №5 заявил о фиктивном проведении уроков "Патриотизма и глобальных компетенций" в одном из своих классов. После этого учебное заведение проверит прокуратура, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Управления образования Карагандинской области.

Свое громкое заявление педагог снял на видео и опубликовал в Сети. На записи он стоит в классе и обращается к ученикам.

"До меня дошла информация, что в 2022-2023 учебном году не преподавался такой предмет как "Патриотизм и глобальные компетенции". Официально вам заявляю, что я направил письменное заявление в прокуратуру Карагандинской области, в котором требую привлечь к ответственности за халатность. Кого, я назвал.

Сейчас на перемене ко мне подошли учащиеся 11 "В" класса и сообщили, что им угрожают и заставляют писать, что этот предмет у них проводился. Я еще раз заявляю, никогда не бойтесь, если вы сказали правду.

Зарплата, которую должны были получать преподаватели, которые якобы вели "Патриотизм и глобальные компетенции", это деньги ваших родителей-налогоплательщиков", - говорит учитель.

В конце своей речи он обратился к ученикам с вопросом, проводился ли у них этот предмет. В ответ школьники хором ответили "нет". При этом педагог утверждал, что задал этот вопрос в присутствии двух работников школы и дополнил, что гордится своими учениками.

Публикация вызвала резонанс в Сети. Многие пользователи уверены, что учитель говорит правду.

В пресс-службе Управления образования Карагандинской области прокомментировали запись. В ведомстве отметили, что после видеообращения педагог не выходит на работу.

"Озвученные публично учителем школы №5 Жарликовым сведения в отношении фиктивного проведения уроков в одном из классов будут изучены и проверены органами прокуратуры.

В случае неподтверждения указанных в видеозаписи сведений администрация школы оставляет за собой право обратиться в судебные органы для защиты деловой репутации. Кроме того, отсутствие преподавателя на занятиях в последующие после записи видеообращения дни расценивается как прямое нарушение трудового законодательства", - отметили в управлении.

Позже в Сети появилось еще одно резонансное видео. На нем учительница этой же школы громко кричит на детей, требуя во время прибытия комиссии не высказываться против педагогов или администрации.

"Так, сейчас придет комиссия, будет опять опрос против преподавателей, администрации. Не дай бог что-нибудь напишите, со мной будете связываться и такую аттестацию получите. Я вам не угрожаю, но свое место знайте. В колодец не плюйте, где вы пьете воду. Это всех касается.

Обнаглели! Мало того, что на уроки не ходите, не слушаетесь, опаздываете. Захотели - в школу ходят, не захотели - не ходят. Так потом с уроков сбежали, сразу объяснительные пишите. Директор сказала, у кого будет за четверть 10-15 пропусков, 65 тысяч штраф родителям", - говорит учительница детям.

Данную запись прокомментировали в отделе образования Караганды. В ведомстве отметили, что конфликтная ситуация в школе №5 изучается в рамках работы специально созданной комиссии, а действиям классного руководителя будет дана правовая оценка на предмет нарушения педагогической этики.

Напомним, ранее родители учеников нескольких школ в Шахтинске пожаловались на "шестидневку".

В Управлении образования Карагандинской области сообщили, что занятия были перераспределены на шесть дней для учеников 7, 8, 9, 10 и 11 классов, обучающихся во вторую смену. Это произошло из-за того, что до этого родительская общественность жаловалась на то, что уроки заканчиваются поздно - в 20.50 при "пятидневке".

Однако родителей многих учеников такое решение тоже не устроило. Поэтому было рекомендовано рассмотреть возможность составления расписания для вхождения в пятидневный режим.