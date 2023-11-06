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Появление полярного сияния в Казахстане объяснили в "Казгидромете"

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Полярное сияние в Костанайской области
Полярное сияние в Костанайской области. Фото: instagram.com/ilovekostanay

В ночь на 6 ноября жители ряда регионов Казахстана наблюдали полярное сияние. Специалисты РГП "Казгидромет" объяснили, что данное явление было следствием гeοмaгнитнοй aκтивнοcти, передает NUR.KZ.

Сегодня ранее мы писали, что жители нескольких областей Казахстана в ночь на 6 ноября могли наблюдать необычайное для Казахстана явление – северное сияние.

Однако, как рассказали в РГП "Казгидромет", в северных, восточных и центральных регионах Казахстана было зафиксировано полярное сияние.

"Полярное сияние можно наблюдать, когда отделившиеся от Солнца заряженные частицы воздействуют на разреженные газы в верхних слоях атмосферы. Северное сияние – следствие гeοмaгнитнοй aκтивнοcти", – пояснили специалисты.

Отмечается, что данное метеорологическое явление несвойственно нашим широтам и крайне редко можно увидеть на территории страны.

По информации на сайте "Газета.ru", полярное (северное) сияние – это явление свечения верхних слоев атмосферы Земли, вызванное движением заряженных частиц солнечного ветра в магнитном поле планеты. Обычно полярные сияния наблюдаются в так называемых авроральных зонах – зонах-поясах, которые расположены в высоких широтах, так как окружают магнитные полюса Земли.

Напомним, в конце августа казахстанца могли наблюдать еще одно необычное явление – голубое суперлуние, момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044272-poyavlenie-severnogo-siyaniya-v-kazahstane-obyasnili-v-kazgidromete/

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