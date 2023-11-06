Погода в Алматы на неделю: ожидаются дожди и до 16 градусов тепла

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней - осадки в южной столице будут идти два дня подряд. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 ноября в Алматы прогнозируют переменную облачность. Температура в среднем составит плюс 7 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 12 градусов, но ночью температура опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

7 ноября в южной столице также будет облачно. Температура составит около плюс 10 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 1,6 м/с.

8 ноября ожидается погода без осадков. Средняя температура – плюс 12 градусов. Днем температура поднимется до плюс 16 градусов, а ночью – опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 1,5 м/с.

9 ноября в Алматы синоптики обещают дождь. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 12 градусов, а опуститься может до плюс 7 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,1 м/с.

10 ноября снова ожидается дождь. Среднесуточная температура – плюс 7 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

11 ноября прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 9 градусов. Максимальная температура составит плюс 13 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,3 м/с.

12 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 9 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 11 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.