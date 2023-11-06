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Северное сияние засняли в трех областях Казахстана: как это выглядело (фото)

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Северное сияние в Костанайской области
Северное сияние в Костанайской области. Фото: instagram.com/ilovekostanay

Жители нескольких областей Казахстана в ночь на 6 ноября могли наблюдать необычайное для Казахстана явление - северное сияние. В соцсетях появились завораживающие снимки.

Как пишет Петропавловск.news, возможность полюбоваться северным сиянием выпала жителям Аккайынского района, а также районов имени Магжана Жумабаева и Габита Мусрепова.

"Красочная световая аномалия на небе в некоторых местах была едва заметна, а кое-где сияло очень ярко. В селе Чистополье района Габита Мусрепова яркие краски северного сияния были хорошо видны на темном ноябрьском небе", - рассказали сельчане изданию.

По данным астрофизических лабораторий, вечером 5 ноября была зафиксирована мощная магнитная буря, последствия которой были видны на значительной части северного полушария земли.

МИА "Казинформ" сообщает, что северное сияние могли наблюдать и жители Костанайской области. В частности, завораживающее явление было запечатлено в Лисаковске, Костанае, Аулиекольском, Сарыкольском, Узункольском, Житикаринском, Федоровском и Мендыгаринском районах – там ночное небо окрасилось в красно-зеленый градиент.

Telegram-канал "Астана - Что? Где? Когда?" сообщает, что северное сияние было заметно и в поселке Боровое в Акмолинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044222-severnoe-siyanie-zasnyali-v-treh-oblastyah-kazahstana-kak-eto-vyglyadelo-foto/

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