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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Голубое суперлуние": казахстанцы стали свидетелями необычного астрономического явления

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Суперлуние
Суперлуние. Фото: instagram.com/livelovebeirut

Вчера, 30 августа, жители Казахстана и всего мира стали свидетелями удивительного астрономического явления – суперлуния. Некоторые сняли это на фото и поделились кадрами в соцсетях, передает NUR.KZ.

По информации на сайте Московского планетария, суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на 3 дня.

Суперлуния бывают каждый год, но близкие совпадения этих двух моментов (перигея и полнолуния) бывают довольно редко.

Как пишет РБК, в каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Первое полнолуние прошло 1 августа, а второе – в ночь на 31 августа.

"Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну – самую большую полную Луну 2023 года!

Суперлуние – наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут", – цитирует издание специалистов Московского планетария.

Кроме того, "голубую луну" можно наблюдать примерно раз в каждые два с половиной года. В следующий раз ее можно будет увидеть лишь в мае 2026 года.

Казахстанцы и люди с разных концов планеты смогли понаблюдать суперлуние, а некоторые из них даже поделились фотографиями необычного астрономического явления в соцсетях.

Напомним, в ночь с 1 на 2 августа жители разных частей Земли также наблюдали суперлуние. Одно из распространенных названий прошедшего суперлуния — "Осетровая Луна". Индейцы считали, что именно в это время легче всего поймать осетра в Великих озерах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2034636-goluboe-superlunie-kazahstantsy-stali-svidetelyami-neobychnogo-astronomicheskogo-yavleniya/

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