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Дожди три дня подряд: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

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Мужчина с зонтом под дождем
Прохожий с зонтиком. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в середине недели в мегаполисе будут идти дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

6 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 15 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

7 ноября ожидается дождь. Температура составит около плюс 16 градусов. Максимальная температура составит плюс 21 градус, а минимальная – плюс 14 градусов. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

8 ноября снова ожидается дождь. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем она поднимется до плюс 19 градусов, а ночью – опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 8,7 м/с.

9 ноября в Шымкенте синоптики вновь обещают дождь. Температура в среднем – плюс 11 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 15 градусов, а опуститься может до плюс 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 6,8 м/с.

10 ноября ожидается ясная погода без осадков. Среднесуточная температура – плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью похолодает до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

11 ноября в третьем мегаполисе будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 14 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,8 м/с.

12 ноября, по прогнозам синоптиков, ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 8 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 13 градусов, но ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044227-dozhdi-tri-dnya-podryad-kakoy-budet-pogoda-v-shymkente-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дожди три дня подряд: какой будет погода в Шымкенте на этой неделе

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