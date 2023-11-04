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Резкое похолодание пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

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Иней на траве
Иней. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в субботу, 4 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет ясная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется до +14 градусов, а ночью опустится до -1 градуса. Скорость ветра составит 1,7 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют переменную облачность, осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +11 градусов, ночью температура снизится до +1 градуса. Скорость ветра – 6,8 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже без осадков. Ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до +20 градусов, ночью опустятся до +5 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,2 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром.

Согласно предварительному прогнозу, в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, а количество осадков - около нормы почти по всей республике.

Накануне специалисты метеослужбы сообщили, что в субботу, 4 ноября, в тыл циклона будет смещаться антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температур по Казахстану.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044089-rezkoe-poholodanie-poobeschali-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/

Автор: Виктор Николаев

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Резкое похолодание пообещали в одном из мегаполисов Казахстана

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