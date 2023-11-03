Морозы до 15 градусов ожидаются в Казахстане

Синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни - ожидается прекращение осадков и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", в начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон. На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки, ожидаются гололед и усиление ветра.

Однако уже в субботу, 4 ноября, в тыл циклона будет смещаться антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температур.

При этом специалисты предупреждают казахстанцев о значительном похолодании:

на севере, востоке и в центре страны температура воздуха понизится до 3-15 градусов мороза ночью и +8...-3 градусов днем;

на юге и юго-востоке в ночное время термометры будут показывать +5...-2 градуса, в горных регионах - до -5...-10 градусов, а днем до +5...+15 градусов.

По всему Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется: