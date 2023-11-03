Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Морозы до 15 градусов ожидаются в Казахстане

Опубликовано:

Цветы вдоль дороги под снегом
Поздняя осень. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие дни - ожидается прекращение осадков и понижение температуры, передает NUR.KZ со ссылкой на госметеослужбу.

Как сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет", в начале периода через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон. На севере, северо-западе, в центре и на востоке республики пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки, ожидаются гололед и усиление ветра.

Однако уже в субботу, 4 ноября, в тыл циклона будет смещаться антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и понижение температур.

При этом специалисты предупреждают казахстанцев о значительном похолодании:

  • на севере, востоке и в центре страны температура воздуха понизится до 3-15 градусов мороза ночью и +8...-3 градусов днем;
  • на юге и юго-востоке в ночное время термометры будут показывать +5...-2 градуса, в горных регионах - до -5...-10 градусов, а днем до +5...+15 градусов.

По всему Казахстану в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Рекомендации для водителей при тумане

На сайте ДЧС Жамбылской области указано, что туман – это скопление продуктов конденсации (капель или кристаллов, или тех и других вместе), взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли.

Туман сильно уменьшает зону видимости, способствует обману зрения, затрудняет ориентирование. Он искажает восприятие скорости транспортных средств, расстояния до предметов и цветов, кроме красного. Именно поэтому сигнал светофора красный, чтобы его хорошо было видно в любую погоду, и поэтому автомобили красного цвета считаются менее опасными.

При тумане водителям рекомендуется:

  • уменьшить скорость движения, она не должна превышать половины расстояния видимости в метрах. Например, при видимости 20 м она должна быть не более 10 км/ч;
  • быть готовым остановиться в пределах той видимости дороги;
  • следует ехать при ближнем свете фар, который лучше освещает дорогу, чем дальний;
  • включить стеклоочистители;
  • периодически сверять свою скорость по спидометру;
  • использовать звуковой сигнал, особенно на загородной дороге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043915-morozy-do-15-gradusov-ozhidayutsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.