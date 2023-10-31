Какой будет погода в ноябре в Казахстане, рассказали синоптики

Синоптики сделали прогноз погоды по Казахстану на ноябрь. Заключительный месяц осени ожидается теплее обычного, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

По данным синоптиков, начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром.

Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.

Температурный фон будет меняться в следующих пределах:

в западных регионах основной фон температуры воздуха ночью – до +2...+10°С, днем – до +12...+18°С;

основной фон температуры воздуха ночью – до +2...+10°С, днем – до +12...+18°С; на северо-западе РК (Актюбинская область) ожидается колебание температуры воздуха ночью – от 0...+8°С до -5...+5°С, днем – от +7...+12°С, на юге области – до +5...+10°С;

ожидается колебание температуры воздуха ночью – от 0...+8°С до -5...+5°С, днем – от +7...+12°С, на юге области – до +5...+10°С; в северной половине, в центре, на востоке Казахстана ночью – от -5...+2°С, до +3...+8°С, днем – от +3...+12°С до -2...+3°С;

ночью – от -5...+2°С, до +3...+8°С, днем – от +3...+12°С до -2...+3°С; в южных регионах ночью – от -5...+5°С до +3...+8°С, днем – от +8...+13°С до +12...+17°С, в отдельные дни до +20°С.

В конце первой декады в начале второй декады ноября с ослаблением антициклона потеплеет.

Во второй и третьей декадах ноября погода также ожидается изменчивой, частая смена теплых и морозных дней, осадки (дождь, снег), порывистый ветер прогнозируются в течение периода. В северных регионах в отдельные дни возможны низовые метели, по территории РК не исключены гололедные явления и туманы.

В северной половине, на востоке и в центре республики по-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца, столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

в северной половине Казахстана в ночные часы – до -15...-22°С, днем – до -5...-13°С;

Казахстана в ночные часы – до -15...-22°С, днем – до -5...-13°С; в южной половине и на юго-западе страны ночью – до -3...-12°С, днем – до -1...+5°С.

А в самые теплые дни во второй и в третьей декадах при поступлении более теплых воздушных масс из районов Ирана и Средиземного моря потеплеет:

в северной половине днем – до +3...+10°С;

днем – до +3...+10°С; в южной половине республики днем – до +8...+17°С;

При этом по предварительному прогнозу в ноябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1-2 градуса на большей части республики, около нормы – на юге области Жетісу и в юго-восточной половине Алматинской области.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы – в Кызылординской, на большей части Туркестанской, на северо-западе Жамбылской, в юго-восточной половине Мангистауской, Актюбинской областях, на юго-западе области Ұлытау.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.

Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;

будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;

внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);

если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;

ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

менять колеса автомобиля на зимние шины;

не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;

соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.