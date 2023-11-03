Дождь и 19 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу
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Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 ноября - лишь в одном мегаполисе прогнозируют осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают переменную облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.
В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,7 м/с.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043890-dozhd-i-19-gradusov-tepla-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana-v-pyatnitsu/