Дождь и 19 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в пятницу

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 3 ноября - лишь в одном мегаполисе прогнозируют осадки. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают переменную облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 8 градусов, ночью температура снизится до 1 градусов. Скорость ветра – 4,7 м/с.

В Шымкенте ожидается ясная погода без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до 19 градусов, ночью опустятся до 4 градусов. Скорость ветра будет на уровне 1,7 м/с.