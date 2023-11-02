До 18 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 2 ноября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается переменная облачность. Температура днем поднимется до 13 градусов, а ночью опустится до 3 градусов. Скорость ветра составит 3,0 м/с.

В Астаны синоптики обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 9,2 м/с.

В Шымкенте прогнозируют теплый, ясный день. В дневное время столбики термометров поднимутся до 18 градусов, ночью опустятся до 3 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,1 м/с.