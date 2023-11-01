Морозы до 5 градусов и снег ожидаются в ближайшие дни в Казахстане

В следующие три дня, со 2 по 4 ноября, в Казахстане утром и ночью прогнозируются туманы. Ночи при этом могут быть морозными, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщают метеорологи, быстрая смена барических образований сохранит неустойчивый характер погоды в северной половине республики. Пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, усиление ветра.

Температурные показатели понизятся ночью – от +3…+10 градусов до -5…+3 градусов, днем – от +10...+18 градусов до 0...+8 градусов.

В южной половине республики, благодаря обширному антициклону, погода преимущественно будет без осадков.

Температура воздуха ночью – до -3...+5 тепла, днем небольшое повышение – от +10...+17 до +15...+20 тепла.

При этом по республике в ночные и утренние часы прогнозируются туманы.

Кроме того, вчера синоптики опубликовали прогноз на ноябрь 2023 года по Казахстану.

Сообщалось, что начало ноября порадует казахстанцев теплыми деньками. При этом с чередованием циклонов и антициклонов на большей части страны будет сохраняться неустойчивый характер погоды с осадками в виде дождя и снега, гололедом, туманом, порывистым ветром.

Лишь на западе и юге республики – в начале ноября, а с середины первой декады на большей части РК прогнозируется прекращение осадков.