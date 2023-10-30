"Это стечение обстоятельств": акимат о блэкауте в Астане

Заместителя акима Астаны на брифинге в столичной службе коммуникаций спросили, является ли вчерашний блэкаут системной проблемой в городе или это разовый форс-мажор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я бы не сказал, что это следствие системных проблем. Вчерашняя нештатная ситуация – это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств. Когда произошел порыв, это возможно, раз это инженерная инфраструктура, где-то бывают пробои кабеля, где-то бывает износ кабелей.

Поэтому, я бы сказал, что это именно нештатный случай, но никак не следствие системных проблем. Почему? В преддверии отопительного сезона, естественно, все технологическое оборудование, вся инженерная инфраструктура: водопроводная, энергетическая, тепловая, она проходит ревизию и проверку.

Каждый из объектов получает паспорта готовности, получает акты испытаний, поэтому чисто технологически оборудование было готово, а вчерашняя ситуация – это именно аварийный случай, форс-мажор", – заявил замакима Нурлан Нуркенов.

Блэкаут в Астане

Вчера поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Сегодня в акимате назвали причину произошедшего.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – пояснил замакима.

Также в акимате объяснили, Почему в Астане не было воды во время блэкаута – при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе.