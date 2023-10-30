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"Это стечение обстоятельств": акимат о блэкауте в Астане

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Женщина держит свечу
Иллюстративное фото: Alpgiray Kelem/ Getty Images

Заместителя акима Астаны на брифинге в столичной службе коммуникаций спросили, является ли вчерашний блэкаут системной проблемой в городе или это разовый форс-мажор, передает корреспондент NUR.KZ.

"Я бы не сказал, что это следствие системных проблем. Вчерашняя нештатная ситуация это, скорее всего, стечение несчастливых обстоятельств. Когда произошел порыв, это возможно, раз это инженерная инфраструктура, где-то бывают пробои кабеля, где-то бывает износ кабелей.

Поэтому, я бы сказал, что это именно нештатный случай, но никак не следствие системных проблем. Почему? В преддверии отопительного сезона, естественно, все технологическое оборудование, вся инженерная инфраструктура: водопроводная, энергетическая, тепловая, она проходит ревизию и проверку.

Каждый из объектов получает паспорта готовности, получает акты испытаний, поэтому чисто технологически оборудование было готово, а вчерашняя ситуация – это именно аварийный случай, форс-мажор", – заявил замакима Нурлан Нуркенов.

Блэкаут в Астане

Вчера поздно вечером в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества на правом берегу города. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Вместе с тем в мессенджерах стала распространяться фотография взрыва, якобы произошедшего где-то на электростанции в Астане. Однако в Минэнерго призвали не верить подобным слухам.

Подачу электричества полностью восстановили к часу ночи. Все 10 подстанций столицы заработали в штатном режиме. Оперативные токи восстановлены.

Позже аким столицы Женис Касымбек принес извинения жителям, столкнувшимся с отключением.

По его словам произошло короткое замыкание на линии передачи 110 КВт в Байконурском районе между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, что привело к прекращению подачи электричества в ряд жилых массивов трех районов Астаны – Алматинский, Байконурский и Сарыаркинский.

Между тем в соцсетях также распространилось видео, снятое в стенах больницы во время вчерашнего блэкаута. Врачам пришлось транспортировать пациента в реанимацию по лестнице.

В пресс-службе УОЗ Астаны пояснили, что данная ситуация произошла в МГБ №1 – пациентку пришлось транспортировать в реанимационное отделение по лестнице, так как лифты не работали.

Сегодня в акимате назвали причину произошедшего.

"Произошло ограничение электроснабжения потребителей от подстанций, запитанных от ТЭЦ-2. Всего 10 подстанций. Причиной послужила трещина оголовника шинного разъединителя обходной шины соответствующей фазы, которая треснула, оторвалась от колонки и с ножом упала на шкаф отбора напряжения. Далее в подвешенном состоянии замкнула соответствующая фаза", – пояснил замакима.

Также в акимате объяснили, Почему в Астане не было воды во время блэкаута – при ограничении подачи электричества насосное оборудование было на паузе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2043197-eto-stechenie-obstoyatelstv-akimat-o-blekaute-v-astane/

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