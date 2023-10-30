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Потепление ожидает казахстанцев после холодной недели

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Девушка стоит на мостике над прудом осенью
Осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ближайшие несколько дней на западе, севере и в центре Казахстана ожидается постепенное потепление, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу синоптиков, на западе, севере и в центре Казахстана с 31 октября по 2 ноября будет постепенно теплеть.

С начала недели ожидается кратковременное понижение температуры воздуха. Также вместе с теплом пройдут и осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе республики погода будет преимущественно без осадков.

Кроме того, синоптики пообещали постепенное повышение дневных температур воздуха на западе до 12-20 тепла, на севере и в центре – до 5-10 тепла, на востоке и юге страны прогнозируется понижение температуры ночью до 5 градусов тепла.

Ночью в горных и предгорных районах ожидается до 2-7 градусов мороза, днем – плюс 10-15 градусов.

Вместе с тем сегодня в Алматы стоит облачная погода. Согласно прогнозу, днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Завтра же пообещали дождь. В остальные дни ожидается облачная или ясная погода.

В Астане в предстоящие 7 дней жителей ожидают два снежных дня.

Также жителей обоих мегаполисов призвали заменить шины на летние из-за возможного гололеда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043154-poteplenie-ozhidaet-kazahstantsev-posle-holodnoy-nedeli/

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