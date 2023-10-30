Похолодание ожидается в середине недели в Шымкенте

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней. В конце недели температура воздуха может доходить до 20 градусов тепла. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 октября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 20 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 25 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,7 м/с.

31 октября ожидается дождь. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимально термометры покажут плюс 18 градусов, а минимально – плюс 9 градусов. Скорость ветра – до 4,9 м/с.

1 ноября ожидается переменная облачность. Средняя температура – плюс 10 градусов. Днем температура поднимется до плюс 15 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 4 м/с.

2 ноября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем – плюс 12 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 18 градусов, а опуститься может до плюс 8 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,5 м/с.

3 ноября будет ясно. Среднесуточная температура – плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20 градусов, а ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

4 ноября без осадков, ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 15 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,9 м/с.

5 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 21 градуса, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.