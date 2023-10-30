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Гололед и мокрый снег: акимат Алматы обратился к автовладельцам с предупреждением

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Дождевая вода и гололедица на дороге
Дождевая вода и гололедица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В ночь с 31 октября на 1 ноября в Алматы ожидается гололед. Водителей призвали заменить шины и по возможности ограничить движение по городу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

Сообщается, что, по прогнозу РГП "Казгидромет", в ночь с 31 октября на 1 ноября в Алматы временами ожидается сильный дождь с переходом в мокрый снег. Ночью температура воздуха может опуститься до -3 градусов. Также может образоваться гололед.

Из-за этого владельцев транспортных средств призвали заменить летние шины на зимние.

"В целях обеспечения коммунальными службами оперативного и качественного проведения противогололедных работ просим автовладельцев по возможности ограничить движение по городу", – отметили в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Подчеркивается, что на проезжей части могут возникнуть обледенения и накаты. Потому, учитывая повышенный риск возникновения аварий, водителей просят снижать скорость, соблюдать дистанцию между автомобилями и избегать резких маневров.

"Пешеходам тоже нужно быть осторожными при движении на тротуарах из-за возможного образования гололедной пленки", – добавили специалисты.

По информации ведомства, для осуществления противогололедных работ Управлением развития коммунальной инфраструктуры города Алматы привлечено 10 подрядных организаций, 818 единиц техники и 1240 дорожных рабочих. Заготовлено 76 тонн противогололедных материалов.

В текущем году для обновления техники и механизации труда ведомство закупило 101 единицу техники. Отмечается, что вся техника является универсальной и будет использована как в зимний, так и летний периоды.

Как не получить травмы при гололеде?

Гололед – это слой льда, образующийся после дождя из-за снижения температуры или резкого похолодания талого снега. При неосторожном поведении во время гололеда очень легко получить довольно серьезную травму.

Как обезопасить себя в таких условиях, объяснили сотрудники одного из ДЧС Казахстана на своем официальном сайте.

Так, если вы не хотите пострадать во время гололеда, следуйте следующим правилам:

  • выбирайте нескользящую обувь с мелкими узорами на подошве, не носите обувь на высоком каблуке;
  • будьте осторожны в местах перехода на другую сторону дороги, не спешите, не бегайте;
  • внимательно смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные места (замерзшие лужи, склоны лестницы и т.п.);
  • если нет возможности обойти ледяную землю, пройдите по льду короткими шагами как лыжник;
  • ходите медленно, ноги слегка расслабьте в коленях.

Помните, что при получении травмы необходимо обязательно обратиться в службу скорой помощи.

Автомобилистам в условиях гололеда рекомендуется:

  • менять колеса автомобиля на зимние шины;
  • не забывать подавать соответствующие сигналы при движении, повороте или остановке автомобиля;
  • соблюдать безопасное расстояние между автомобилями.

Следует помнить, что водитель должен уступать людям, которые переходят дорогу, а пешеходы обязаны проходить в специально отведенных для этого местах с максимальной осторожностью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043101-gololed-i-mokryy-sneg-akimat-almaty-obratilsya-k-avtovladeltsam/

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