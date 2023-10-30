До 23 градусов тепла ожидается на этой неделе в Алматы

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Алматы в ближайшие 7 дней. Максимально температура воздуха может подняться до 23 градусов. Такой прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 октября в Алматы будет облачно. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 23 градусов, но ночью температура опустится до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,8 м/с.

31 октября ожидается дождь. Температура будет находиться на отметке около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 9 градусов. Скорость ветра – до 5,3 м/с.

1 ноября будет облачно. Средняя температура – плюс 9 градусов. Днем температура поднимется до плюс 12 градусов, а ночью – опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

2 ноября в Алматы также ожидается небольшая облачность. Температура в среднем – плюс 9 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 13 градусов, а опуститься может до плюс 6 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,7 м/с.

3 ноября – облачно, без осадков. Среднесуточная температура составит плюс 10 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 14 градусов, а ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,4 м/с.

4 ноября в мегаполисе будет ясно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 1,8 м/с.

5 ноября, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит плюс 14 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 17 градусов, но ночью похолодает до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.