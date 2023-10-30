Погода в Астане на неделю: два снежных дня прогнозируют синоптики

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: во вторник и среду в столице пройдет снег. Соответствующий прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

30 октября в Астане будет дождь. Температура в среднем составит плюс 9 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 11 градусов, но ночью температура опустится до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 9,3 м/с.

31 октября ожидается снегопад. Температура составит около плюс 2 градусов. Максимальная температура составит плюс 6 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 7,3 м/с.

1 ноября в столице также пройдет снег. Средняя температура – плюс 3 градуса. Днем температура поднимется до плюс 4 градусов, а ночью – опустится до плюс 1 градуса. Скорость ветра составит 8,2 м/с.

2 ноября в Астане синоптики обещают переменную облачность. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 10 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 10,8 м/с.

3 ноября будет облачно. Среднесуточная температура – плюс 5 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 8 градусов, а ночью похолодает до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

4 ноября осадков не ожидается, будет облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 8 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, минимальная – плюс 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 6,2 м/с.

5 ноября, по прогнозам синоптиков, также будет наблюдаться небольшая облачность. Средняя температура составит плюс 6 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 4 градусов. Скорость ветра составит 5,3 м/с.