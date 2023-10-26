Велосипеды на 178 млн тенге собиралась незаконно закупить спортшкола в Астане

Незаконные государственные закупки на 178 млн тенге были отменены в Астане после вмешательства прокуратуры города, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

В ходе анализа соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере госзакупок прокуроры района Есиль установили, что одной из спортивных школ Астаны посредством портала государственных закупок неправомерно был объявлен конкурс по приобретению велосипедов для системы "Astana Bike".

Подчеркивается, что система находится на балансе у другого юридического лица.

"Вышеуказанные действия противоречат подпункту 9 статьи 4 Бюджетного кодекса и не соответствуют видам деятельности школы, утвержденной уставом. По акту надзора прокуратуры отменены незаконные закупки на сумму 178 миллионов тенге, виновные должностные лица привлечены к ответственности", - сообщили в столичной прокуратуре.

Отметим, что похожие случаи наблюдались и в других регионах Казахстана.

Например, в Восточно-Казахстанской области хотели приобрести швабру почти за 2 млн тенге и матрас за 1,2 млн тенге - признаки завышения цен на закуп бытовых предметов были установлены в усть-каменогорском филиале НАО "Медицинский университет Семей".

Подчеркивалось, что среднерыночная стоимость швабры составляет 25 тыс. тенге, а цена матраса варьируется от 30 до 130 тыс. тенге.

Ранее сообщалось, что в школе в Улытауской области хотели купить банку краски почти за 2 млн тенге. Превышение составило 68 106%.

А руководство Дворца культуры Семея намеревалось приобрести кресло стоимостью 38 млн тенге. При этом его рыночная цена составляла 150 тыс. тенге, то есть в 250 раз дешевле.

В Шымкенте одна из школ намеревалась купить мячи на 2,7 млн тенге - стоимость одного баскетбольного мяча составила 232 тыс. тенге.